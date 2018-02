Prima masina zburatoare de serie se lanseaza in martie: Pal-V Liberty poate calatori 500 de kilometri prin aer Compania olandeza Pal-V va prezenta in martie masina zburatoare Liberty, care va fi capabila sa calatoreasca 1.300 kilometri pe sosea sau 500 de kilometri prin aer atunci cand va fi lansata in 2019.

