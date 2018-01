Prima Masina 2018: programul pentru cumpararea de masini noi continua, desi a fost folosit de numai 269 de romani in 3 ani Programul Prima Masina va continua si in acest an, in ciuda faptului ca in primii 3 ani de functionare numai 269 de romani au contractat credite garantate partial de stat.

Foto: automarket.ro Auto Programul Prima Masina a fost lansat in 2015 cu scopul de a promova achizitionarea de masini noi prin intermediul unui credit bancar garantat in proportie de 50% de stat.

