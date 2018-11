InSight a şi trecut la lucru odată cu asolizarea pe Marte. Robotul a trimis pe Pământ, cu ajutorul a doi mici sateliţi, prima sa imagine făcută Planetei Roşii. În imagine se vede o regiune a lui Marte numită Elysium Planitia.

Confirmarea aterizării a venit la scurt timp după ora 19:50 GMT (21:50 ora României). Odată cu ea au luat sfârşit şi cele şapte minute încărcate de tensiune, în care robotul a trimis acasă informaţii legate de asolizare.

I feel you, #Mars – and soon I’ll know your heart. With this safe landing, I’m here. I’m home.

#MarsLanding https://t.co/auhFdfiUMg

— NASAInSight (@NASAInSight) November... citeste mai mult

