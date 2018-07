Prima imagine cu noua Dacia Sandero - FOTO

Francezii de la revista Auto Plus au publicat prima imagine cu noul model Dacia Sandero.Programat să apară în 2019, noul Sandero va fi construit pe platforma lui Renault Clio. Potrivit Auto Plus, noua generaţie de Sandero va aduce numeroase îmnbunătăţiri, însă îşi va păstra cea mai mare calitate: preţul rezonabil.

"Dacia Sandero va fi starul anului 2019", titreaza Auto Plus pe prima pagina a revistei.Conform sursei citate, noul model Dacia Logan, programat tot pentru finalul anului 2019, ar urmaă să împrumute elemente de la Sandero.

