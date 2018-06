One Night Gallery propune o nouă experiență în realitate augmentată și invită publicul să descopere, cu câteva zile înainte de cea de-a șasea ediție, portofoliul artistului Victor Fota. Astfel, afișele noului eveniment, ce se găsesc în locațiile partenere One Night Gallery din București, pot fi scanate prin aplicația de realitate augmentată Artivive pentru a viziona un scurt preview al expoziției.

Noua ediție One Night Gallery, prima platformă care prezintă lucrări de artă virtuală create de artiști contemporani români, va avea loc joia aceasta, pe 28 iunie, la Verde Stop / Halle. Lucrările lui Victor Fota vor putea fi explorate atât în... citeste mai mult

acum 58 min. in IT&C, Vizualizari: 27 , Sursa: Agora in