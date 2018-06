Campionul en titre Paul Andronic a lipsit de la prima etapă din acest an însă a urcat pe podiumul celei de-a doua și se află pe lista de înscrieri a Trofeului TOTAL. Prima etapa a Campionatul National de Viteza in Coasta DUNLOP 2018, se desfășoară la Rasnov, pe trasul ce urca din Rasnov spre Poiana Brasov.

Sector de drum : DN 1E Braşov – Râşnov

Lungime : 4,000 km

Pantă medie : 5,5 %

Pantă maximă : 8,4 %

Locul startului : DN1E km 20 + 400

Locul sosirii : DN1E km 16 + 400

Etapa de debut a anului 2018, are un farmec aparte fiind etapa in care se va dezvalui... citeste mai mult

