• Ladies Târgu Mureş – AS Independenţa Baia Mare • AS Independenţa Baia Mare se deplasează duminică, 29 aprilie, la penultima clasată, Ladies Târgu Mureş, partidă ce se va desfăşura pe stadionul Transil şi care va începe la ora 11.00. Liderul merge la Ladies cu gîndul de a cuceri alte trei puncte, în eventualitatea unei noi victorii băimărencele fiind promovate în proporţie de 90 la sută. Totodată, AS Independenţa ar bifa al unsprezecelea succes al stagiunii, din tot atîtea etape, şi s-ar apropia şi de borna a 100 de goluri marcate, în acest... citeste mai mult