Ea s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-1 şi a declarat că a avut ceva emoţii în acest meci.

"Îmi place să joc aici. Mereu sunt emoţionată. Alison a fost agresivă, apoi m-am relaxat şi am jucat mai bine, fiind eu cea agresivă. Mereu mi se întâmplă aşa, să am meciuri amânate, dar sunt obişnuită să joc zi de zi. Sper să mă recuperez şi să joc bine. Nu vreau să mă gândesc la emoţii. E greu să le controlez. Încerc să dau tot ce am mai bun. Trebuie să o iau pas cu pas", a explicat ea la Eurosport.

În turul doi de la Roland Garros, Simona Halep va juca mâine împotriva lui Taylor Townsend (22 de ani, 72 WTA).

citeste mai mult

azi, 14:38 in Sport, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in