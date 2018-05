Halep i-a administrat adversarei sale un categoric 6-1, 6-0 în 59 de minute de joc, care nu lasă loc de prea multe comentarii.

La final, Simona a identificat totuşi un moemnt important în ecuaţia partidei: "Am facut un meci foarte bun. Momentul decisiv a fost al doilea game, in care am salvat multe mingi de break. A fost important ca nu am cedat, a fost un punct din care am cladit tot restul meciului. Am stiut cum sa joc contra lui Osaka, dupa ce la Indian Wells am facut un meci slab",

