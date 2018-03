Roger Federer a fost învins duminică în finala turneului de la Indian Wells de către argentinianul Juan Martin Del Potro. Acesta s-a impus cu 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) în fața numărului unu mondial, după două ore și 42 de minute de joc.

"Este o mare decepţie să pierzi când ai avut trei mingi de meci. Dar şi setul 2 a fost foarte strâns. Am avut un pic de noroc să câştig setul 2, apoi el a avut noroc la tie-break în setul 3, iar în cele din urmă am pierdut. Dar timp de 40 de minute, am făcut un tenis bun amândoi şi ambianţa a fost una superbă. Am jucat un tenis bun pe tot... citeste mai mult

