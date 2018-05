Articol de — Ionuţ Coman Joi, 03 Mai, 13:58

Gică Hagi, patronul și managerul tehnic de la Viitorul, a vorbit despre informația oferită în exclusivitate de GSP.RO, potrivit căreia miliardarii Dragoș și Adrian Pavăl vor să cumpere echipa. (Detalii aici)

"Am spus mereu că am discuții în permanență despre găsirea de acționari. Vreau ca echipa să devină mai puternic și să o dezvolt în următorii cinci ani. Dar nu e nimic concret. Am văzut că au apărut și sume, dar sunt speculații. Nu e nimic concret",... citeste mai mult