Miercuri, 21 Martie, 17:57

Ionel Dănciulescu a luat prima decizie ca director general al lui Dinamo, funcție în care a fost numit chiar azi. Oficialul dinamovist l-a asigurat pe Florin Bratu că are toată încrederea sa și că va continua și din vară la Dinamo.

"Voi lucra foarte bine cu echipa pe care o am, voi avea o relație foarte bună cu Florin (n.r. - Florin Bratu, antrenorul principal), pentru că vom lua deciziile împreună.

Eu voi decide la Dinamo și în privința antrenorului, dar Florin are susținerea mea din toate punctele de vedere. Dacă vrei să ai rezultate, un drum... citeste mai mult