Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, care are ca principal obiectiv asigurarea de către stat a unui sprijin financiar pentru copiii din România.

Programul are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire, sub formă de depozit, şi se adresează fiecărui copil, cetăţean român care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Începând cu anul 2019, titularii de cont vor beneficia de o primă... citeste mai mult