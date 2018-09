Prima conferință de IT și Print din România care se adresează elevilor de liceu, Báthory IT & Print Days, se va desfășura la Cluj-Napoca pe 28 și 29 septembrie.

Evenimentul va avea loc la Liceul Teoretic Báthory István iar participarea este gratuită.

Tinerii liceeni vor avea ocazia să interacționeze în mod direct cu profesioniști în domeniu, să participe la workshop-uri speciale, să testeze jocuri și să își prezinte propriile idei inovative în fața unui juriu de specialiști.

Program Báthory IT & Print Days

Vineri, 28.09:

• 15:00 – 17:00 Conferință: „Hello, IT & Print Brands!”

• 17:30 Round table: „Future of... citeste mai mult