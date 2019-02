Programul 'Prima Casă' are prevăzut un plafon de două miliarde de lei pentru acest an şi el va continua, însă până la finele lunii februarie vom avea o formă modificată pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Am prins ca plafon cam două miliarde de lei în acest an pentru programul 'Prima Casă', deci el va continua, numai că am spus că discuţiile acestea pe care le-am avut cu cei de la Banca Centrală au fost pentru a-l face mai social, mai îndreptat către zona socială. Probabil că până la final de februarie vom avea... citeste mai mult

