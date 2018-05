Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) va premia Primãria Vaslui pentru activitatea desfãsuratã in ceea ce priveste investitiile si atragerea fondurilor europene. Decernarea plachetei va fi fãcutã in cadrul Topului Firmelor 2018 care se va desfãsura in aceastã toamnã. ‘Noi vom acorda Primãriei Vaslui cea mai mare distinctie a CCIA, pentru transformarea municipiului resedintã de judet intr-un oras european’, a spus Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui. În ceea ce priveste atragerea fondurilor europene, Primãria Vaslui... citeste mai mult