Primãria Vaslui preia, în aceastã sãptãmânã, fosta unitate militarã din centrul orasului. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, Primãria Vaslui a propus realizarea unui proiect amplu, care cuprinde institutii socio-medicale, un centru cultural si o grãdinã botanicã.

Locatia intrã in administrarea autoritãtilor locale dupã ce, in luna aprilie 2018, Guvernul Romaniei a aprobat o hotãrare privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat in domeniul public al statului si in administrarea... citeste mai mult