Ca în fiecare an, Primãria municipiului Vaslui se alãturã celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour (Ora Pãmântului).

Sãrbãtorim Earth Hour de fiecare datã in ultima sambãtã din luna martie, care este foarte aproape de echinoctiu, astfel incat toate orasele participante sting lumina in intervalul 20.30-21.30. Mesajul este acelasi, peste tot: problemele cauzate de schimbãrile climatice si de extra-consum sunt atat de grave, actuale si complexe, incat este nevoie urgentã de actiune, la nivel global. Iar vocea comunã a milioane de oameni de pe tot globul ajunge chiar si in cele mai inalte foruri ale decidentilor. Astfel, pentru seara de 24 martie 2018,... citeste mai mult