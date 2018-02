Ambitii mari ale actualei administratii a Barladului: un nou cartier de locuinte, situat in partea de vest a orasului, cu circa 260 de locuri. Anuntul a fost fãcut, zilele trecute, de primarul Dumitru Boros, care a spus cã este in mãsurã, in acest moment, sã anunte atat numele noului cartier de case, cat si ale celor sase strãzi care il vor traversa. ßCartierul se va numi ßAlexandru cel Bun’ iar planul urbanistic zonal, avizele, studiile necesare si toatã cealaltã documentatie cerutã de lege a fost deja depusã la Directia Agricolã, pentru ca, ulterior, sã ajungã la Ministerul Agriculturii, care are in atributii schimbarea destinatiei... citeste mai mult