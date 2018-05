Săptămâna viitoare are loc tradiționalul festival de final de an universitar Galactoria, organizat de Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în care absolvenții noii promoții de actori și regizori își prezintă spectacolele de rămas bun și de examen, după care vor porni pe drumul teatrului profesionist.

În acest an printre absolvenții cursurilor de regie se numără și Iana Frezia Elena Oprișa Sulyok, care va fi prezentă în Galactoria cu două spectacole. Joi, 7 iunie,