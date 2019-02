Astăzi, 8 februarie, de la ora 16, în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene “Petre Dulfu” din Baia Mare, Asociația Team for Youth organizează o prezentare interculturală dedicată Belarusului. Voluntarii Kiryl și Eldar, veniți prin proiectul de voluntariat Citizens of the World și găzduiți pentru 2 luni în Baia Mare de către Team for Youth Association doresc să își prezinte țara. Se va vorbi în special despre diferențele și asemănările culturale dintre România și Belarus, acesta fiind și punctul central al proiectului celor doi. Voluntarii vor servi bucate... citeste mai mult