Votarea in alegerile parlamentare din Ungaria s-a incheiat oficial duminica la ora locala 19:00, insa mai pot vota alegatorii care stateau deja la cozi.

Numaratoarea voturilor din cele 3.154 de municipalitati si cele 23 de districte ale capitalei Budapesta va incepe doar dupa golirea tuturor sectiilor de votare.

Pana la orele 17:00 votasera 63,21%, aproape 5 milioane de alegatori. Cea mai insemnata participare la scrutin s-a inregistrat in judetul Vas (vest), 66,71%, iar cea mai slaba in judetul Hajdu-Bihar (est), 58,86%.... citeste mai mult