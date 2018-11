Previziuni Nostradamus 2019. Cine a fost Nostradamus si de ce oamenii continua sa fie asa de interesati sa afle informatii descoperite in catrenele sale ? Nostradamus a fost cel mai mare profet care a existat vreodata pe aceasta Planeta. In una din celebrele sale scrieri, a facut predictii pentru 1000 ani in avans.

Iata mai jos una din profetiile sale importante pentru 2019. Este oare ea credibila sau nu ? Este cazul sa o hranim cu energia de panica si atentie, sau sa alegem sa hranim cu atentia noastra o alta linie de destin, cum ar fi cea in care profetia sa nu se implineste, asa cum a fost cu multe altele... citeste mai mult