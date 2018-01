La început de an specialiștii lansează previziuni sumbre pentru economia Romaniei. Deprecierea leului şi importurile masive de alimente vor face ca mâncarea, carburanţii, electricitatea şi gazele să ajungă la preţuri-record.

Cum am ajuns în această situație? Specialiștii arată cu degetul spre creșterea importurilor:

Citește și: Uitați de 666! Noua CIFRĂ DE GROAZĂ a românilor este 600: Formularul de venit despre care Ministerul Finanțelor TACE. Sute de mii de oameni, la COZI interminabile!Cristi Borcea e potent, nu glumă! Ce dimensiune se spune că are bărbăția luiUn nou proiect legislativ BOMBĂ. Ce reguli noi propune puterea pentru... citeste mai mult