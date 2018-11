Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest an (la începutul acestui an, noi aeronave s-au alăturat bazelor WIZZ la Bucureşti, Sibiu şi Iaşi). Această extindere rapidă a operaţiunilor Wizz Air aduce o creştere de 11% de la an la an, cu aproape 9 milioane de locuri la vânzare disponibile în acest an. Cu cea de-a cincea rută nouă din Cluj-Napoca, WIZZ oferă acum 35 de zboruri către Europa si dincolo de ea, în timp ce întreaga reţea românească este... citeste mai mult