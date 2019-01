Renault România a anunțat miercuri startul comenzilor pentru Kadjar facelift, pe care l-a prezentat cu ocazia Salonului Auto de la Paris din toamnă anului trecut. SUV-ul compact are o lungime de 4.489 milimetri, o lățime de 1.836 de milimetri și o înălțime de 1.607 de milimetri, în timp ce ampatamentul ajunge la 2.646 de milimetri.

Liniile de design sunt mai elegante și fluide, iar grila are acum o lățime mai mare și include inserții de crom. Bara de protecție a fost ușor restilizată, în timp ce blocurile optice păstrează semnătura luminilor de zi în forma literei C, însă încorporează acum și semnalizarea.... citeste mai mult

acum 40 min. in Auto, Vizualizari: 14 , Sursa: Automarket in