a lansat Clasa C facelift în cadrul Salonului Auto de la Geneva. Acum, constructorul german a publicat lista de prețuri pentru versiunile sedan și break. În România, cel mai accesibil Clasa C facelift pleacă de la 38.800 de euro cu TVA. Versiunea T-Modell este disponibilă începând cu 40.573 de euro.

La nivel estetic, Mercedes-Benz Clasa C facelift a primit modificări minore. Designerii au păstrat liniile generale și au restilizat discret spoilerele frontale și posterioare și forma luminilor din blocurile optice.

Odată cu aceste... citeste mai mult

