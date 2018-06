Veşti bune pentru kazahii de la Rompetrol: grupul preluat de la Dinu Patriciu a reuşit să intre pe profit în primul trimestru din acest an. Sub un milion de euro, dar măcar e cu plus, căci în ultimii trei ani Rompetrol a fost pe pierderi. Influenţa...

TVR, 19 Aprilie 2011