Pretul petrolului a atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate

Pretul petrolului a atins joi cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, din cauza ingrijorarii investitorilor legata de impactul tulburarilor din Iran asupra ofertei, a masurilor luate de OPEC si producatori din afara organizatiei pentru reducerea productiei si a temperaturilor deosebit de reci din Statele Unite, care duc la cresterea cererii, scrie News.ro.

In plus, stocurile din Statele Unite au scazut peste asteptari, continuand tendinta consemnata in ultima perioada de cel mai mare consumator de petrol din lume. Stocurile de produse... citeste mai mult