Gazele se vor scumpi cu până la 13%, la iarnă, se arată într-un studiu al Asociației Energia Inteligentă. Asta în condițiile în care facturile la gaz s-au majorat deja de două ori numai în 2018.

"Tendintele de pret al gazelor naturale, atat pentru gazele din productia interna, cat si pentru gazele din import care vor fi necesare in sezonul rece, dar si folosirea gazelor din depozite vor duce la cresterea pretului gazelor naturale la populatie in sezonul rece cu cca. 10%, pe baza datelor de la Bursa Romana de Marfuri (BRM).

In baza acelorasi tranzactii, derulate pe BRM, se desprinde faptul ca aceasta crestere a preturilor gazelor... citeste mai mult