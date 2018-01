Pretul gazelor creste cu 5,6% din 10 ianuarie Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului reglementat la gaze, fara a preciza procentul de crestere.

Sursa foto: pixabay.com Social "Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care... citeste mai mult

azi, 13:33 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: 9am in