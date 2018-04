Pretul asigurarilor auto va fi individual, in functie de comportamentul in trafic al fiecarui sofer Asigurarile auto (CASCO si RCA) vor fi stabilite in functie de Telematics, o tehnologie moderna de supraveghere a comportamentului soferului in trafic, prin monatarea unui dispozitiv special, in masina acestuia. Astfel, soferii prudenti si care nu sunt agresivi in trafic, vor plati mult mai putin pentru asigurarile auto, decat platesc cei al caror comportament nu este corespunzator.

Reprezentantii industriei asigurarilor auto au luat parte la o... citeste mai mult

azi, 08:21 in Auto, Vizualizari: 47 , Sursa: Manager in