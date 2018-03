„Suspectul este mort“, a anunţat şeful Poliţiei din Austin Brian Manley într-o conferinţă de presă, citat de AFP.

Bărbatul respectiv este suspectat că este autorul a patru explozii de colete-capcană, de la începutul lui martie, soldate cu doi morţi şi patru răniţi.

Şeful poliţiei a declarat că bărbatul este alb şi are 24 de ani, potrivit The Associated Press.

Autorităţile nu cunosc mobilul exploziilor, potrivit aceleiaşi surse.

