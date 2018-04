Prestigiu local, ținte globale

Tremend, companie românească specializată în consultanță și soluții software, este și în acest an prezentă în clubul restrâns al celor 15 cele mai inovatoare companii românești, selectate în Liga Bursei de Valori București.

La începutul acestui an, Tremend a fost înscrisă în proiectul Made in Romania al BVB, ce urmărește identificarea și promovarea companiilor românești de top, reușind să obțină, pentru a doua oară consecutiv, o poziție printre organizațiile considerate a avea cel mai mare potențial pentru România într-o economie globalizată.

“Ne bucură să fim pentru al doilea an în Liga BVB, o prezență ce ne onorează și... citeste mai mult

