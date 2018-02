Preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, îl critică pe Augustin Lazăr, precizând că acesta are obligaţia de a investiga fiecare dezvăluire, nu de a găsi scuze procurorilor, menţionând că dacă informaţiile din spaţiul public sunt reale, reprezintă un atac real la democraţia din România.

"Procurorul General, domnul Augustin Lazar, are obligaţia nu de a găsi mereu scuze şi de a emite slogane despre “penali” pentru a minimaliza fiecare clamat abuz al procurorilor expus în spaţiul public, ci de a investiga cu celeritate absolut fiecare astfel de dezvăluire, pentru a dovedi că procurorii pe care-i are în subordine respectă legea.

Dacă dezvăluirile din aceste zile cu privire la practicile... citeste mai mult