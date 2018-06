Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a săturat de tonul de „profesoară autoritară” al premierului britanic Theresa May şi va evita discuţiile oficiale la summitul G7, afirmă surse citate de cotidianul The Telegraph.

Un oficial american care a fost prezent la întâlnirea pe care Donald Trump a avut-o recent la Casa Albă cu Theresa May a declarat despre premierul britanic: „Fără supărare, dar ea este practic o profesoară autoritară. Nu sunt sigur că se înţelege cineva bine cu ea”.

Potrivit unui prieten al lui Donald Trump, acesta a afirmat în conversaţii private că Theresa May intră în detalii în... citeste mai mult