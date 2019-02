Preşedintele American, Donald Trump, a cerut, sâmbătă seară, Europei să primească înapoi sute de combatanţi ai Stat Islamic capturaţi în Siria. Trump a amenințat că SUA vor fi forţate în caz contrar să-i elibereze, relatează dpa, citată de Agerpres.

Președintele SUA, Donald Trump 'SUA cer Marii Britanii, Franţei, Germaniei şi altor aliaţi europeni să primească înapoi peste 800 de combatanţi ai ISIS pe care i-am capturat în Siria şi să-i judece', a scris preşedintele SUA într-o serie de postări pe Twitter.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters... citeste mai mult

