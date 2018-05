Ilie Stan • Gigi Becali e hotarat sa taie in carne vie si a pus inca doua nume pe lista neagra, in afara lui Ciprian Tatarusanu • In dizgratia lui Becali au intrat secunzii lui Ilie Stan, in special antrenorul, cu portarii Dumitru Costica si Gabi...

Buna ziua Iasi, 25 Februarie 2012