Presedintele Romaniei a inaugurat casa solara EFdeN Signature Casa solara EFdeN Signature, proiectata si executata de organizatia EFdeN , a fost inaugurata, ieri, la Bucuresti, in prezenta presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a adjunctului sefului Misiunii Diplomatice SUA la Bucuresti, David Schlaefer, si a reprezentantilor mediului academic si privat.

Casa va fi amplasata temporar in incinta complexului comercial Baneasa Shopping City, si va fi deschisa pentru vizitare publicului larg, pana la inceputul lunii septembrie, cand va fi transportata in Dubai.

