Acţiunea Parchetului General privind punerea sub acuzare a şefilor Jandarmeriei are ca scop "timorarea forţelor de ordine din România", a susţinut, vineri, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, citat de Agerpres.ro "Convingerea mea este că jandarmii au acţionat legal. După părerea mea, această acţiune a Parchetului General are ca obiectiv timorarea forţelor de ordine din România. Ăsta este punctul meu de vedere. N-am văzut o grabă în a-i ancheta pe cei care au distrus, care au fost violenţi, pe cei care... citeste mai mult