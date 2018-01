Liderul PSD Satu Mare, eliberat din arest si cercetat sub control judiciar Liderul PSD Satu Mare, Mircea Govor, vicepresedintele suspendat al Consiliului Judetean, a fost eliberat din arest si va fi cercetat sub control judiciar, in dosarul in care...

9am, 22 Ianuarie 2016