Presedintele PSD Cluj nu sustine proiectul de stabilire a unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu Liderul PSD Cluj, Horia Nasra, a declarat, miercuri, ca nu sustine proiectul social-democratilor de a stabili un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu. Deputatul este de parere ca e nevoie de dezbatere publica. Foto: Facebook/ Gabriel Horia Nasra Social "Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. In ceea ce priveste pragul de materialitate pentru abuzul in serviciu este obligatoriu sa faca obiectul unei dezbateri publice", a spus Nasra,... citeste mai mult

acum 30 min. in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in