Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă la Topliţa, că doar 35% din populaţia României este racordată la reţeaua de gaz, restul de 65% încălzindu-se cu lemne, cu toate că ţara noastră este bogată în zăcăminte naturale.

"Una din marile probleme pe care le are România şi care ne arată cum şi-a bătut joc PSD de cetăţenii români. România este, cred, ţara din UE care are cele mai mari zăcăminte de gaz natural. Cu toate acestea, numai 35% din populaţia României este racordată la reţeaua de gaz. Vă dau procentul din Ungaria, care nu prea are gaz. Ungaria are 90% din populaţie racordată la... citeste mai mult

