Preşedintele Parlamentului European Antonio Tajani a scris pe Twitter că votul din Parlamentul britanic împotriva acordului privind Brexitul este o veste proastă, iar primele gânduri se îndreaptă către cetăţenii europeni care locuiesc în Marea Britanie şi la britanicii care trăiesc în alte state UE.

Parlamentul britanic a respins marţi, cu doar 73 de zile înaintea Brexitului, singurul plan în vederea unei ieşiri ordonate din Uniunea Europeană.

Acordul a fost respins cu 432 la 202 voturi.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by... citeste mai mult

