Conducătorul celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a fost surprins de camerele tv arătând semne obscene după ce Băluţă a înscris pentru 2-1. Oficialul oltenilor se afla la lojă şi acum a venit cu explicaţia.

"Cine mă cunoaşte ştie că-n în 35 de ani nu am fost suspendat şi nu am jignit pe nimeni...gestul este către camera tv, către un prieten...care tot contoriza minutele şi scorul. Deci sunt prietenii mei, în Oltenia ne permitem", a spus Marcel Popescu la Digi Sport.

Apoi, a continuat: "Este jenantă interepretarea! După meci am stat mult de vorbă cu Gică Hagi şi cu Magia, e o atitudine de fair-play, plus îi leagă o prietenie mai veche...Să se invoce... citeste mai mult