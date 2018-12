Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a apreciat sâmbătă că șeful statului „își cere suspendarea” prin acțiunile din ultima perioadă și l-a catalogat pe acesta ca fiind un „Arhanghel al Haosului”.

„Incontestabilul devine contestabil, logica de funcționare a administrației statului e blocată in toate mecanismele ei, implicarea CCR in a evidenția evidența a devenit uzuală, conduceri ale instituțiilor importante din arhitectura statului se afla in etern interimat, tari din arcul aliantelor sunt populate de functionari fara ambasadori și mai nou, implicarea ultimului bastion de demnitate naționala prin... citeste mai mult

