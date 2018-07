Șeful statului a anunțat că face declarații de la summitul NATO.

Președintele Klaus Iohannis, la Bruxelles Declarații Klaus Iohannis:

- ce a obținut România? Încă din 2016, de la summitul de la Varșovia, noi am încerc să consolidăm flancul estic. Am obținut o acceptare a flancului, o întărire a prezenței aliate pe flanc, în acest an - am obținut 2 lucr imp: un centru de comandă de 3 stele, operațional, între nivelșul tactic și strategic, un centru important, vom avea 400 de ofițeri de stat major. 2) o îmbunătățire a statutului Brigăzii multinaționale pe care am înființat-o, care a căpătat un statut permanent.

azi, 14:51 in Actualitate