Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat, miercuri, dorinţa României de a adera cât mai repede la spaţiul Schengen, informează Agerpres.ro

"Am subliniat sprijinul României pentru gestionarea mai eficientă a frontierelor UE. Am reiterat dorinţa României de a adera cât mai repede posibil la spaţiul Schengen", a spus şeful statului la conferinţa comună cu premierul Regatului Ţărilor de Jos, Mark Rutte, care efectuează o vizită oficială în România.



Şeful statului a precizat că relaţia cu Regatul Ţărilor de Jos are o foarte importantă componentă economică, dar şi una socială, el amintind că această ţară este primul investitor şi că numeroase locuri... citeste mai mult