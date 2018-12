Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că nu este dispus să renunţe la independenţa justiţiei şi la statul de drept, apreciind că nu pune deloc sub semnul întrebării aceste două aspecte într-o discuţie cu politicieni "care tocmai aceste lucruri vor să le pună sub semnul întrebării", conform Agerpres.ro

Şeful statului a fost întrebat, la un dialog cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, creat de Iniţiativa România 'V-aţi gândit să schimbăm forma din republică parlamentară în... citeste mai mult