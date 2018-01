Presedintele Iohannis vrea modificarea impotrica “penalilor” / Atac dur indreptat spre Dragnea

In ultima perioada liderii PSD alaturi de colegii lor politici din celelalte partide incearca din rasputeri schimbarea legislatiei astfel incat pedepsele unor “penali” sa fie mult mai blade. Astazi, la sedinta de alegeri CSM, presedintele Klaus iohannis a spus ca vrea modificarea Constitutiei astfel incat politicienii penali sa nu mai poata avea acces la functii inalte in stat.

“Vedem cu totii politicieni perindandu-se pe la diferite televiziuni, de toate coloraturile, care ne spun lucruri suprinzatoare. Nu am crezut acum trei ani ca o sa mai vad pe la televizor politicieni care, aparent foarte serios, spun ca justitia nu trebuie sa-si faca de cap, ca justitia... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Info Braila in